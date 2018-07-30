Следователи констатировали нарушения в работе малазийских и вьетнамских диспетчеров в момент исчезновения МН 370

Широко анонсированный "окончательный отчёт" малазийского правительства по исчезновению "Боинга-777", следовавшего рейсом MH 370, фактически не дал никаких новых результатов.

Следователи констатировали, что диспетчеры, как малазийские, так и вьетнамские, не сразу заметили чрезвычайную ситуацию, тем самым задержав начало поисково-спасательной операции. В отчёте не сказано, почему с земли пытались только дважды связаться с лайнером, находившимся в воздухе семь часов.

Что касается пилотов, то, похоже, ни у кого из них не было затруднений, оказавших влияние на их способность управлять самолётом. У пилотов не было проблем со здоровьем, в том числе с психикой, нет данных об их финансовых затруднениях или проблемах с законом.

Груз на борту был обычен для таких рейсов - 4500 кг мангостинов и 220 кг литий-ионных батарей. Ф

Следствие считает достоверно принадлежащими МН 370 только три обломка лайнера, включая двухметровый флаперон. Все они найдены на африканском побережье Индийского океана. При этом данных о том, где могло произойти крушение и где стоит искать остальные обломки и чёрные ящики, нет.

В целом, нынешний отчёт не касается поисково-спасательной операции и концентрируется лишь на проблеме исчезновения самолёта. 31 июля он будет представлен в парламенте Малайзии. Родственники пассажиров злополучного рейса получили копии доклада и, как сообщало Накануне.RU, остались недовольны выводами следствия и отсутствием новой информации.