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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
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экономика ;
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Новости
30.07.2018 16:06 Мск (18:06 Екб)
происшествия | За рубежом
Следователи констатировали нарушения в работе малазийских и вьетнамских диспетчеров в момент исчезновения МН 370
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(2015) | Фото:

Широко анонсированный "окончательный отчёт" малазийского правительства по исчезновению "Боинга-777", следовавшего рейсом MH 370, фактически не дал никаких новых результатов.
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Следователи констатировали, что диспетчеры, как малазийские, так и вьетнамские, не сразу заметили чрезвычайную ситуацию, тем самым задержав начало поисково-спасательной операции. В отчёте не сказано, почему с земли пытались только дважды связаться с лайнером, находившимся в воздухе семь часов.

Что касается пилотов, то, похоже, ни у кого из них не было затруднений, оказавших влияние на их способность управлять самолётом. У пилотов не было проблем со здоровьем, в том числе с психикой, нет данных об их финансовых затруднениях или проблемах с законом.

Груз на борту был обычен для таких рейсов - 4500 кг мангостинов и 220 кг литий-ионных батарей. Ф

Следствие считает достоверно принадлежащими МН 370 только три обломка лайнера, включая двухметровый флаперон. Все они найдены на африканском побережье Индийского океана. При этом данных о том, где могло произойти крушение и где стоит искать остальные обломки и чёрные ящики, нет.

В целом, нынешний отчёт не касается поисково-спасательной операции и концентрируется лишь на проблеме исчезновения самолёта. 31 июля он будет представлен в парламенте Малайзии. Родственники пассажиров злополучного рейса получили копии доклада и, как сообщало Накануне.RU, остались недовольны выводами следствия и отсутствием новой информации.

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30.07.2018 16:06 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:06 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.07.2018 10:15 Мск
Окончательный отчёт: в исчезновении MH 370 никто не виноват?

Ранее 23.01.2018 15:01 Мск
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Следователи констатировали нарушения в работе малазийских и вьетнамских диспетчеров в момент исчезновения МН 370
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