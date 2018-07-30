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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
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экономика ;
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Фигуранта "кокаинового дела" экстрадировали в Москву
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задержан пойман наручники преступник (2010) | Фото:beta.rian.ru

Предполагаемый организатор поставок кокаина из Аргентины Андрей Ковальчук экстрадирован в Москву из Германии.

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Как сообщил его адвокат, Ковальчуку очно предъявили те же обвинения, которые раньше предъявляли заочно. Его поместили в СИЗО "Матросская тишина", передает РИА Новости.

В конце прошлого года правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Речь шла об обнаружении в дипломатической почте посольства России в Аргентине почти 400 килограммов кокаина, которые были скрыты в 12 чемоданах, найденных в школе при посольстве.

Предполагаемый организатор группы Андрей Ковальчук скрывался в Германии, где был задержан.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.

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30.07.2018 15:53 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:53 Екб

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Фигуранта "кокаинового дела" экстрадировали в Москву
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