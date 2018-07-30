Фигуранта "кокаинового дела" экстрадировали в Москву

Предполагаемый организатор поставок кокаина из Аргентины Андрей Ковальчук экстрадирован в Москву из Германии.

Как сообщил его адвокат, Ковальчуку очно предъявили те же обвинения, которые раньше предъявляли заочно. Его поместили в СИЗО "Матросская тишина", передает РИА Новости.

В конце прошлого года правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Речь шла об обнаружении в дипломатической почте посольства России в Аргентине почти 400 килограммов кокаина, которые были скрыты в 12 чемоданах, найденных в школе при посольстве.

Предполагаемый организатор группы Андрей Ковальчук скрывался в Германии, где был задержан.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.