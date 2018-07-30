"Изучаем лучшие практики". Дубровский подвел итоги рабочей поездки на саммит БРИКС в ЮАР

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подвел итоги рабочей поездки в Йоханнесбург, где прошел саммит БРИКС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Дубровский отметил, что опыт Южной Африки будет очень полезен Челябинску.

Губернатор рассказал, что его участие было связано с подготовкой к проведению предстоящих саммитов в Челябинске.

"Мы изучаем лучшие практики, чтобы суметь их применить при подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. Ситуация у нас уникальная – одновременно будут проходить два международных мероприятия: саммит руководителей стран ШОС и БРИКС", - отметил он.

Челябинск станет третьим городом, которому предстоит принять сразу два международных мероприятия. Региону предстоит принять 30 официальных делегаций.

"Это для нас серьезный вызов. Опыт, полученный в Йоханнесбурге, будет полезен", - подчеркнул глава области.

Напомним, Борис Дубровский в составе официальной делегации Российской Федерации во главе с Президентом России Владимиром Путиным посетил саммит БРИКС, который прошел 25−27 июля в Йоханнесбурге (ЮАР). Ключевыми пунктами повестки на саммите в Йоханнесбурге стали учреждение общего механизма разрешения конфликтов, центра разработки вакцин, женского и гендерного форума, сотрудничество в области экономического планирования перед лицом четвертой промышленной революции.

В 2020 году саммит БРИКС будет принимать Челябинск. На подготовку города к саммитам потребуется около 50 млрд рублей, около половины этих средств – частные инвестиции.