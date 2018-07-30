"Дочка" концерна "Калашников" арендовала землю у Севастопольского морского порта на 49 лет

30 июля был подписан договор о долгосрочной (49 лет) аренде производственной площадки Севастопольского морского порта, которая будет передана судостроительному заводу "Вымпел". Последний входит в состав концерна "Калашников", подписи под соглашением поставили соответственно гендиректор Севастопольского морского порта Сергей Емельянов и управляющий директор "Вымпела" Олег Гончаров. Все происходило в присутствии губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы города.

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Правительство Севастополя договорилось с компанией "Вымпел" о размещении производства общества на территории города.

Подписанное соглашение подразумевает предоставление заводу производственных мощностей и площадки Севастопольского морского порта в долгосрочную аренду на 49 лет.

"Мы считаем, что это сотрудничество положительно повлияет на развитие отрасли судостроения. В частности, соглашение предполагает достройку компанией второй и третьей "Кометы" (быстроходные катера для перевозки пассажиров. - прим.), а также строительство различных образцов морской техники", – сообщил Дмитрий Овсянников.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, на производственной площадке в скором времени начнется производство не только "Комет", но и вообще широкого спектра судов как военной, так и гражданской специализации.