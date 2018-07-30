В Екатеринбурге может пройти летняя Универсиада в 2023 году

Екатеринбург стал претендентом на проведение летней Универсиады в 2023 году. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь администрации города Анатолий Карманов, заявка на проведение соревнований уже подана.

"Мы подали заявку и считаем, что это будет хорошим подарком городу к 300-летию. У нас высокие шансы на победу", - рассказал Анатолий Карманов.

Добавим, что к юбилею Екатеринбурга в городе должны построить также храм Святой Екатерины и ледовую арену.

Отметим, что в 2013 году летняя Универсиада проходила в Казани, а XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.