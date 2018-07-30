На Среднем Урале до 2 августа объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности

В ближайшие дни на Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение от синоптиков. Специалисты призывают соблюдать меры безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, с 30 июля по 2 августа местами на севере и востоке региона прогнозируется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Для недопущения возможных пожаров в жилом секторе и в лесопарковой зоне жителей просят не пренебрегать мерами безопасности: на садовых участках не стоит производить сжигание мусора, также необходимо очистить противопожарные разрывы между строениями. Кроме этого, следует ограничить разведение костров и использование открытого огня.

На случай возгорания нужно иметь первичные средства пожаротушения, такие как бочка с водой и огнетушитель. А при обнаружении пожара следует немедленно сообщать о нем по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101".