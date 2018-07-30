Поисковики не нашли останки Михаила Романова в Прикамье

Поиски останков Великого Князя Михаила Александровича и его секретаря Николая Жонсона в Перми не увенчались успехом. Археологи не нашли человеческих останков и завершили работы в этом году.

Князь и его секретарь были убиты в Перми в ночь с 12 на 13 июня 1918 года. Есть несколько версий того, где могут быть их останки. По воспоминаниям одного из участников убийства, трупы бросили у подножия горы, по версии члена экспедиции - у дороги вдоль Б. Язовой. Археологи проверяли обе версии, из-за чего участок поисков растянулся на три гектара.

Как сообщили Накануне.RU в Агентстве по делам архивов Пермского края, в ходе поисков использовался георадар, который определяет нарушения почвы. Поисковики также провели геофизическую съемку с целью найти аномалии почвы и понять, связаны ли они с местами захоронения. Работы, напомним, начались в июне, участники - фонда S.E.A.R.C.H. в сотрудничестве с государственными, муниципальными органами и Пермской митрополией.

Аномалии были на пяти из восьми обследуемых участках, но ни одна из них не дала материалов или предметов, связанных с человеческими останками, отметили в агентстве.

Поисковые работы будут продолжены уже в следующем году.

Напомним, Михаил Александрович принял корону Российской империи от своего брата, Николая II, когда тот отрекся от престола 2 марта 1917 г. Правда, императором пробыл всего сутки – он отказался от власти 3 марта.