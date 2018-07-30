Судебный штраф за поддельную справку. В Зауралье бывший следователь полиции не смог обжаловать приговор

Бывший следователь полиции из Притобольного района не смог обжаловать обвинительный приговор районного суда, по которому он обязан заплатить 20 тыс. рублей штрафа.

В декабре 2016 года правоохранитель принес на место своей службы справку, в которой было написано, что он якобы проходил лечение в Курганской горбольнице №2 - на самом деле никакого лечения не было и полицейский просто прогулял 12 своих рабочих дней.

"В указанный в справке период ни в стационар, ни в поликлинику больницы он не обращался", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Был суд, приговор - 20 тыс. рублей штрафа, однако бывший полицейский не согласился и обжаловал его, жалоба осужденного оставлена без удовлетворения.

Стоит отметить, что данное преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности УМВД России по Курганской области.