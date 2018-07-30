В пермском селе стационар из круглосуточного стал дневным

Стационар в участковой больнице в селе Белоево Кудымкарского района не закрывается, а меняет режим работы: вместо круглосуточного он станет дневным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

В Белоево продолжает принимать пациентов круглосуточный сестринский пост, там дислоцируется бригада "скорой помощи". Идет ежедневный прием педиатра, терапевта, гинеколога, стоматолога, работают четыре фельдшерско-акушерских пункта, сельская врачебная амбулатория, участковая больница.

По словам главного врача больницы Коми-Пермяцкого округа Сергея Лопатина, ранее круглосуточный стационар уже работал как дневной: круглосуточного наблюдения и реанимации не было, всех детей с экстренными показаниями направляли в Кудымкар, это в 18 км от села.

"В окружной больнице есть все условия: необходимое оборудование, все специалисты для оказания медицинской помощи. Именно правильная маршрутизация помогает спасать жизни. Так, в январе этого года в Коми округе произошла страшная трагедия. Врачи участковой больницы в селе Ошиб сразу не направили ребенка в окружную больницу, а сами не смогли поставить правильный диагноз и оказать соответствующую медицинскую помощь. Впредь таких случаев мы не можем допустить, поэтому и было принято такое решение", - сказал Лопатин.