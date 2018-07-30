Уже более 60 тысяч человек. В Свердловской области продолжат собирать подписи в поддержку пенсионного референдума

В Свердловской области продолжат собирать подписи за проведение референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста. По словам первого секретаря свердловского обкома КПРФ и депутата ЗакСО Александра Ивачева, за референдум уже выступило более 60 тыс. жителей Среднего Урала.

"В Екатеринбурге было собрано 30 тыс. подписей. Сбор продолжается, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов уже сообщил о том, что протестные акции будут проходить в августе и сентябре, но точных дат пока нет. Работу не останавливаем. Наша задача - собрать 2 млн подписей по всей стране", - сообщил Накануне.RU Ивачев.

Напомним, что Екатеринбург, как и другие города страны, 28 июля принял участие во всероссийской акции КПРФ против повышения пенсионного возраста. Митинг был согласован с властями. По данным организаторов, на площадь Советской армии пришло около 10 тыс. человек