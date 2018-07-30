У самолета "ЮТэйр", летевшего из Екатеринбурга в Тюмень, из-за внутреннего разрушения отказал двигатель

В Минтрансе рассказали о деталях происшествия с самолетом "ЮТэйра", у которого во время полета из Екатеринбурга в Тюмень отказал двигатель, передает корреспондент Накануне.RU.

"По предварительным данным, 22 июня у самолета ATR-72-212A-VQ-BLI в полете отключился двигатель №2. При его осмотре после посадки найдены признаки внутреннего разрушения двигателя", - говорится в ответе Министерства транспорта РФ на запрос депутата Госдумы Владимира Сысоева.

При замене отказавшего мотора на сломанной детали нашли различные разрушения.

"В частности, при вращении вала воздушного винта ротор свободной турбины не вращается, что говорит о нарушении механической связи между ними. Вал свободной турбины вращается с заеданием и посторонними звуками, имеет осевой и радиальный люфты. В рамках расследования инцидента при участии компании-изготовителя двигателя определяются причины, которые привели к его отказу. Если будут найдены нарушения в работе авиакомпании, законы России позволяют начать внеплановую проверку перевозчика на соответствие требованиям федеральных авиационных правил", - резюмировали в Минтрансе.