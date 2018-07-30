Бард Новиков в очередной раз заявил, что дома проблемного ПЖСК "Бухта Квинс" достроены

Бард Александр Новиков, один из фигурантов громкого дела по хищению денежных средств пайщиков "Бухты Квинс" в Екатеринбурге, сообщил на странице в Facebook о том, что все дома кооператива достроены и сданы, передает корреспондент Накануне.RU

"Проблемы "Бухты Квинс" больше не существует. Дома достроены и сданы", - пишет Новиков.

Зимой этого года он уже заявлял, что строительство завершено. Тогда он говорил, что сдать дома мешает якобы незаконный арест, наложенный на землю, а также проблемы с согласованием коммуникаций, проект которых устарел из-за затяжной стройки.

Сегодня худрук театра эстрады в доказательство своих слов опубликовал также заключение от департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о соответствии построенного объекта всем требованиям. Документ утвержден сегодня, 30 июля.

Напомним, строительство коттеджного поселка "Бухта Квинс" на берегу озера Шарташ было начато в 2008 году. В 2013 году работы на объекте были приостановлены. В прошлом году, после многочисленных акций протеста пайщиков и возбуждения уголовного дела в отношении барда, худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова и его бизнес-партнера, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, работы на площадке были возобновлены.

Отметим, что по этому делу также недавно осудили Ларису Ассонову, ее признали виновной в хищении денежных средств пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" с 2010 по 2012 годы. Кроме того, "уголовка" грозит и председателю ПЖСК "Бухта Квинс" Зиле Булатовой.