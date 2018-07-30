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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
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В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
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Бард Новиков в очередной раз заявил, что дома проблемного ПЖСК "Бухта Квинс" достроены
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Бухта Квинс, дома (2018) | Фото: facebook.com/aleksandrnovikov001

Бард Александр Новиков, один из фигурантов громкого дела по хищению денежных средств пайщиков "Бухты Квинс" в Екатеринбурге, сообщил на странице в Facebook о том, что все дома кооператива достроены и сданы, передает корреспондент Накануне.RU
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"Проблемы "Бухты Квинс" больше не существует. Дома достроены и сданы", - пишет Новиков.

Зимой этого года он уже заявлял, что строительство завершено. Тогда он говорил, что сдать дома мешает якобы незаконный арест, наложенный на землю, а также проблемы с согласованием коммуникаций, проект которых устарел из-за затяжной стройки.

Сегодня худрук театра эстрады в доказательство своих слов опубликовал также заключение от департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о соответствии построенного объекта всем требованиям. Документ утвержден сегодня, 30 июля.

Напомним, строительство коттеджного поселка "Бухта Квинс" на берегу озера Шарташ было начато в 2008 году. В 2013 году работы на объекте были приостановлены. В прошлом году, после многочисленных акций протеста пайщиков и возбуждения уголовного дела в отношении барда, худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова и его бизнес-партнера, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, работы на площадке были возобновлены.

Отметим, что по этому делу также недавно осудили Ларису Ассонову, ее признали виновной в хищении денежных средств пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" с 2010 по 2012 годы. Кроме того, "уголовка" грозит и председателю ПЖСК "Бухта Квинс" Зиле Булатовой.

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30.07.2018 15:15 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:15 Екб

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Бард Новиков в очередной раз заявил, что дома проблемного ПЖСК "Бухта Квинс" достроены
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