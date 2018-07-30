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Протест по осени считают? Накануне.RU подготовило обзор наиболее заметных акций и митингов протеста, прошедших в российских городах 28 июля, и попыталось оценить перспективы этого социального движения.
30.07.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
30.07.2018
экономика ;
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Новости
30.07.2018 15:24 Мск (17:24 Екб)
происшествия | За рубежом
Суд в Греции удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Винника
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(2017) | Фото: AP

Суд в Салониках удовлетворил второй запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче Александра Винника, обвиняемого в России в мошенничестве в сфере компьютерной информации. Об этом сообщает "Интерфакс".
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Ранее суд удовлетворил запрос Франции на выдачу россиянина.

Также экстрадиции Винника добиваются США. Запрос американской стороны суд удовлетворил в прошлом году. Однако окончательное решение министр юстиции Греции еще не принял. В США Виннику инкриминируется хищение и отмывание 4 млрд долларов, в России - 600 тысяч рублей.

(2017)|Фото: AP

Как сообщало Накануне.RU, Винник написал несколько заявлений в правоохранительные органы России о преступлениях в сфере финансовых технологий.

Другие новости по темам: греция, александр винник, генпрокуратура
30.07.2018 15:24 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:24 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.07.2018 15:59 Мск
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Ранее 11.05.2018 08:28 Мск
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Ранее 04.10.2017 10:34 Мск
Суд Греции постановил выдать США россиянина Винника, обвиняемого в махинациях с криптовалютой








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Суд в Греции удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Винника
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