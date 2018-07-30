Суд в Греции удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Винника

Суд в Салониках удовлетворил второй запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче Александра Винника, обвиняемого в России в мошенничестве в сфере компьютерной информации. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее суд удовлетворил запрос Франции на выдачу россиянина.

Также экстрадиции Винника добиваются США. Запрос американской стороны суд удовлетворил в прошлом году. Однако окончательное решение министр юстиции Греции еще не принял. В США Виннику инкриминируется хищение и отмывание 4 млрд долларов, в России - 600 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, Винник написал несколько заявлений в правоохранительные органы России о преступлениях в сфере финансовых технологий.