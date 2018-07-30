СБУ расследует уголовное дело против Порошенко

СБУ расследует уголовное дело против украинского президента Петра Порошенко о краже снайперских комплексов у спецназовцев и разглашении военной информации в ущерб безопасности Украины. Об этом написал в Facebook депутат Рады и замглавы ее комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй.

По его словам, он получил повестку на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве о проведенной Порошенко пиар-акции по дарению оружия ВСУ. Недавно Порошенко подарил 100 снайперских комплексов для 3-го полка сил спецопераций в Кировограде (Кропивницком) на сумму в 500 млн грн (более миллиарда рублей).

Куприй отмечает, что он направил запрос в министерство обороны, и министр Степан Полторак сообщил, что было получено 98 единиц охотничьего огнестрельного оружия в соответствии с договором о закупке товаров за благотворительные средства между поставщиками оружия и "Рошеном". При этом Полторак подчеркнул, что разглашение такой информации в СМИ может раскрыть данные о типах оружия, используемого при выполнении боевых задач, и тем самым причинить ущерб безопасности Украины.

"Таким образом, по инициативе Петра Порошенко и в целях распространения в СМИ была организована и осуществлена ​​демонстрация вооружения, которое передается нашим военным, что, по сообщению Степана Полторака, может причинить вред интересам национальной безопасности Украины и является военной тайной!" - заявил депутат.

Также он отметил, что СБУ должна установить "факты кражи двух снайперских комплексов у военных, которые, вероятно, Петр Порошенко оставил себе или своим друзьям в качестве подарка".

Как сообщало Накануне.RU, ранее суды на Украине вынесли решение о необходимости возбудить как минимум десять уголовных дел против Порошенко. Однако конкретных результатов по ним нет.