"Это результат конкурентной борьбы". В Челябинске до 1 октября начнет работу Седьмой кассационный суд

Губернатор Борис Дубровский назвал результатом конкурентной борьбы решение о создании в Челябинске 7-го кассационного суда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

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Губернатор подчеркнул, что всего в России будет создано девять таких судов, один из них в Челябинске, что подчеркивает высокий правовой статус региона.

"Это решение не было автоматическим и стало результатом конкурентной борьбы с другими регионами. Новая судебная инстанция определит не только статусные параметры для Челябинска, но и облегчит задачу всем участникам судебных процессов, прежде всего, обычным гражданам, заинтересованным в обжаловании решений нижестоящих судов в кассационном порядке", - подчеркнул глава области.

Седьмой кассационный суд начнет свою работу до 1 октября, до 15 октября будет назначен председатель суда. Губернатор пообещал, что область окажет в этом процессе помощь в рамках полномочий.

Напомним, Совет Федерации одобрил изменения в закон о судебной системе РФ и другие законодательные акты в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции. Согласно поправкам, в России образуется девять кассационных судов общей юрисдикции в пределах соответствующих судебных кассационных округов. Один из них откроется в Челябинске. Кассационный суд будет рассматривать дела в качестве суда кассационной инстанции по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.