СКР: подросток, напавший на полицейского в Москве, сделал это из "личной неприязни"

17-летнему юноше, напавшему на сотрудника полиции в центре Москвы, предъявлено обвинение. В Следственном комитете объяснили мотивы данного поступка.

Напомним, днем 27 июля подросток умышленно нанес несколько ударов ножом в область туловища находившемуся при исполнении своих служебных обязанностей полицейскому, после чего скрылся. Силовик был срочно доставлен в больницу. По данным медиков, сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии. Нападавший был задержан.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Москве, в ходе допроса юноша пояснил, что напал на полицейского по причине "внезапно возникших личных неприязненных отношений" к последнему. Сейчас парню предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Сегодня следствие ходатайствует об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу. В дальнейшем будут отрабатываться и другие версии нападения.

Ранее стало известно, что юношу, напавшего с ножом на полицейского, проверят на вменяемость.