В Екатеринбурге 174 выпускника УрЮИ МВД России получили дипломы

В Уральском юридическом институте МВД России состоялась торжественная церемония вручения выпускникам дипломов о высшем образовании. 175 курсантов очной и 213 заочной форм обучения, получив заветный документ, стали профессиональными юристами. Об этом событии Накануне.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, в этот памятный день поздравить дипломированных специалистов МВД прибыли начальник регионального ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин, главный федеральный инспектор аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Данила Трубинов, Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, председатель областной организации ветеранов органов внутренних дел Владимир Ралдугин и другие высокие гости.

Открыл мероприятие врио начальника УрЮИ МВД России полковник полиции Александр Мещеряков. Он отметил, что пять лет назад в ВУЗ пришли вчерашние школьники. В них было вложено много сил и энергии, часть души педагогов. В итоге, теперь ушли в большой мир, в самостоятельное плавание настоящие офицеры. В каждого из них заложен огромный теоретический потенциал, который необходимо будет в дальнейшем развивать и подкреплять практическими навыками.

Что касается выпускников заочного отделения, их можно считать искренне преданными избранному делу, ведь они смогли совмещать ежедневное исполнение своих служебных обязанностей и параллельно получать высшее образование. Не смотря на эти и многие другие трудности, они справились, смогли успешно освоить образовательную программу и стать дипломированными специалистами.

"Уважаемые родные и близкие выпускников, огромное Вам спасибо за то, что изначально поддержали решение детей связать свою жизнь со служением закону. Я хочу заверить, что никто не бросит их на произвол судьбы, после того, как они выйдут из стен ВУЗа. За каждым из них закрепят опытного наставника, он всегда поможет правильно ориентироваться во всех тонкостях работы. Я лично присутствовал на распределении 84 молодых сотрудников, которые будут в дальнейшем проходить службу в свердловском гарнизоне полиции, где пообещал им всевозможную поддержку в трудовых коллективах", - сказал в своем выступлении глава свердловской полиции Михаил Бородин.

По его словам, выпуск 2018 года является в некотором роде уникальным, ведь он совпал с 300-летним юбилеем российской полиции. Выпускники выдержали все испытания пятилетнего обучения и доказали, что достойны носить офицерские погоны. Расслабляться, конечно же, нельзя. Впереди их ждет еще больше трудностей и испытаний, проверка своих теоретических знаний на практике. Где бы они ни продолжили службу, им следует детально вникать во все тонкости работы, проявлять выдержку и профессиональный азарт. Только так они станут настоящими профессионалами и полноценными защитниками интересов граждан, специалистами с большой буквы.

"В текущем году 27 выпускников УрЮИ МВД России из числа очников окончили учебу с отличием, а одна курсантка лейтенант полиции Маргарита Мезенко правами Министра внутренних дел Российской Федерации за выдающиеся успехи в освоении образовательной программы награждена золотой медалью. Завершилась памятная церемония по доброй традиции торжественным маршем. Дипломированные выпускники, некоторые даже со слезами на глазах, в последний раз чеканя шаг, прошли по плацу родного института с подбрасыванием в конце ритуала в воздух монет и фуражек. Пусть им сопутствует удача в нелегком, но очень нужном труде по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений. Пусть все они до конца службы будут верны Присяге и девизу МВД - "Служа Закону - служим народу!", - резюмировал в интервью журналистам официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области полковник Горелых.