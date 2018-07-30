Арестованы активы и счета 24 компаний по делу братьев Магомедовых

в этот день
30.07.18
21:38
В Екб.23:38
"Цвет настроения - красный": сургутские активисты ответили Киркорову
В Екатеринбурге на митинге повесили депутатскую "доску позора"
Ямпольская призвала "прекратить эти соплежуйские сериалы"
Главное
Из РПЦ уволен "свечной олигарх", бессменный руководитель "Софрино"

Тема дня
Протест по осени считают? Накануне.RU подготовило обзор наиболее заметных акций и митингов протеста, прошедших в российских городах 28 июля, и попыталось оценить перспективы этого социального движения.
30.07.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
30.07.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Москве начался митинг против пенсионной реформы: "Медведева в отставку!"
Вице-премьер Украины раскритиковал боксера Усика за то, что боем в Москве он подрывает веру в "российскую агрессию"
В Москве начинается протестная акция против пенсионной "реформы"
В НПО автоматики закипает недовольство. Шалимов назвал сменщика "нулевым" руководителем
"Уничтожает нацию". На митинге в Кургане Путина сравнили с Гитлером
Дума, которая смогла. Уральские депутаты выступили против пенсионной "реформы"
В Екатеринбурге на митинге против повышения пенсионного возраста потребовали отставки Путина
Главный тренер сборной России по футболе получил орден из рук Владимира Путина
Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


Результаты 3967



Новости
30.07.2018 14:48 Мск (16:48 Екб)
происшествия | В России
Арестованы активы и счета 24 компаний по делу братьев Магомедовых
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Зиявудин Магомедов (2018) | Фото: Владислав Шатило / РБК

Суд наложил обеспечительный арест на активы и банковские счета 24 компаний в рамках расследования уголовного дела Зиявутдина и Магомеда Магомедовых.
Читайте также:

Как сообщает "Интерфакс", в частности, арестованы активы и банковские счета ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), четырех компаний группы "Fesco" ("Femsta", "Феско сервис", "Феско бункер" и "Феско ЕРЦ"), ОАО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) и других.

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также ОПС. Защита предлагала залог 2,5 млрд руб., соразмерный сумме ущерба. Но оба бизнесмена были арестованы на два месяца до 30 мая. Ранее братьям Магомедовым было предъявлено обвинение по всем трем статьям, Магомед также обвиняется в незаконном обороте оружия.

Другие новости по темам: магомедовы, сумма, арест активов
30.07.2018 14:48 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:48 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.07.2018 11:11 Мск
Группа "Сумма" обсуждает возможность продажи нового терминала в порту Находка

Ранее 14.06.2018 14:36 Мск
Суд арестовал акции группы "Сумма"

Ранее 09.06.2018 10:17 Мск
Арестованы квартиры и машины братьев Магомедовых

Ранее 28.05.2018 14:06 Мск
Счета группы "Сумма" арестованы в рамках дела в отношении Магомедова

Ранее 17.05.2018 11:06 Мск
Суд арестовал банковские счета братьев Магомедовых

Ранее 16.05.2018 08:08 Мск
Глава РСПП просит Чайку освободить братьев Магомедовых из СИЗО

Ранее 11.05.2018 15:54 Мск
Официально: Братьям Магомедовым предъявлены обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств

Ранее 11.05.2018 08:06 Мск
Совладельцам "Суммы" предъявлены обвинения в организации преступного сообщества

Ранее 17.04.2018 12:25 Мск
У владельцев группы "Сумма" арестовали более миллиона долларов

Ранее 10.04.2018 19:16 Мск
Врио главы Дагестана: Я не знаком лично с братьями Магомедовыми

Ранее 06.04.2018 10:37 Мск
МВД: Братьям Магомедовым обвинение не предъявляли

Ранее 06.04.2018 10:02 Мск
СМИ: Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд рублей

Ранее 02.04.2018 13:35 Мск
"Это не какие-то одноразовые акции": в Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых

Ранее 02.04.2018 10:55 Мск
СМИ: Братьев Магомедовых поместили в "вип-изолятор" "Кремлевский централ"

Ранее 31.03.2018 19:21 Мск
"Сумма" заявила о несогласии с решением суда

Ранее 31.03.2018 18:30 Мск
Магомедовых подозревают в организации ОПС. Суд избрал меру пресечения

Ранее 31.03.2018 15:23 Мск
Официально: В отношении совладельцев группы "Сумма" возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Ранее 31.03.2018 14:03 Мск
Суд рассмотрит вопрос об аресте совладельца группы "Сумма" Магомедова

Ранее 31.03.2018 08:22 Мск
Совладельца группы "Сумма" задержали на двое суток

Ранее 30.03.2018 21:10 Мск
К совладельцу группы "Сумма" нагрянули следователи








Добавить комментарий:

Арестованы активы и счета 24 компаний по делу братьев Магомедовых
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+