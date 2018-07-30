Арестованы активы и счета 24 компаний по делу братьев Магомедовых

Суд наложил обеспечительный арест на активы и банковские счета 24 компаний в рамках расследования уголовного дела Зиявутдина и Магомеда Магомедовых.

Как сообщает "Интерфакс", в частности, арестованы активы и банковские счета ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), четырех компаний группы "Fesco" ("Femsta", "Феско сервис", "Феско бункер" и "Феско ЕРЦ"), ОАО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) и других.

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также ОПС. Защита предлагала залог 2,5 млрд руб., соразмерный сумме ущерба. Но оба бизнесмена были арестованы на два месяца до 30 мая. Ранее братьям Магомедовым было предъявлено обвинение по всем трем статьям, Магомед также обвиняется в незаконном обороте оружия.