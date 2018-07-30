Таганай и озеро Тургояк включили во всемирную сеть биосферных заповедников

Таганай стал частью биосферного резервата "Горный Урал". Соответствующее решение было принято на заседании Международного координационного совета программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" в Индонезия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе национального парка.

Пакет документов был направлен в ЮНЕСКО в конце 2017 года. Сейчас заявка получила подтверждение. Кроме Таганая в биосферный резерват включены озеро Тургояк и Аршинский заказник.

Одной из главных задач станет развитие туризма. Ожидается, что это повысит популярность не только внутреннего и въездного, но и международного экологического туризма. Управлять территорией будет специально созданный координационный совет.