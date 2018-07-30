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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
30.07.2018
экономика ;
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"Цвет настроения красный": сургутский создатель клипа про "НКВД и либералов" рассказал о появлении песни
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пародия на клип Цвет настроения - синий (2018) | Фото: youtube.com

Один из создателей клипа "про НКВД и либералов", сургутский активист, инициатор установки в городе бюста Иосифа Сталина Денис Ханьжин рассказал Накануне.RU, как ему пришла в голову идея создания ролика.
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"В начале мая я увидел клип Филиппа Киркорова, ужаснулся, показал его коллегам. Их тоже оттолкнуло то, что музыкант уровня Киркорова, народный артист России, нарядился в подростка и начал пропагандировать деградацию: дети пьют алкоголь, покупают презервативы и так далее. Понятно, что делалось это все для подростков, которые в переходном возрасте отрицают все моральные устои, то есть создателями двигали низменные мотивы и желание славы. Этим Киркоров заключил сделку с Дьяволом, не думая о последствиях", – рассказал Накануне.RU Ханьжин.

По словам активиста, в это же время он увидел снимки исторических реконструкций, которыми занимается группа тюменцев.

"Они сшили точные копии формы сотрудников Народного комиссариата внутренних дел. Позже на одной из остановок общественного транспорта они поместили фото Иосифа Сталина и сфотографировались на фоне него в костюмах. Увидев это, а также клип Киркорова, я понял, что "Цвет настроения – красный". Мне пришла в голову идея клипа, который продвигал бы другие ценности, – справедливого государства, грамотно распределяющего доходы, где заводы принадлежат обществу, а дети читают книги", – рассказал Ханьжин.

Ответный клип должен был стать пародией на творение Киркорова.

"Мы написали текст, его положили на музыку сургутские музыканты и записали трек. Большую часть работы - съемку, актерский состав, монтаж - сделали единомышленники из Тюмени. В итоге наша песня замещает в головах слушателей и зрителей произведение Киркорова, проверено на себе. За два дня только на Youtube набралось 50 тыс. просмотров. Люди, наверное, редко видят хороший материал", – подытожил Ханьжин.

Другие новости по темам: филипп киркоров, цвет настроения-красный, пародия, Денис Ханьжин, Иосиф Сталин, НКВД
30.07.2018 14:38 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин
16:38 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.07.2018 14:11 Мск
"Цвет настроения - красный": активисты сняли пародию про "НКВД и либералов" на скандальный клип Киркорова








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"Цвет настроения красный": сургутский создатель клипа про "НКВД и либералов" рассказал о появлении песни
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