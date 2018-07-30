"Цвет настроения красный": сургутский создатель клипа про "НКВД и либералов" рассказал о появлении песни

"В начале мая я увидел клип Филиппа Киркорова, ужаснулся, показал его коллегам. Их тоже оттолкнуло то, что музыкант уровня Киркорова, народный артист России, нарядился в подростка и начал пропагандировать деградацию: дети пьют алкоголь, покупают презервативы и так далее. Понятно, что делалось это все для подростков, которые в переходном возрасте отрицают все моральные устои, то есть создателями двигали низменные мотивы и желание славы. Этим Киркоров заключил сделку с Дьяволом, не думая о последствиях", – рассказал Накануне.RU Ханьжин.

По словам активиста, в это же время он увидел снимки исторических реконструкций, которыми занимается группа тюменцев.

"Они сшили точные копии формы сотрудников Народного комиссариата внутренних дел. Позже на одной из остановок общественного транспорта они поместили фото Иосифа Сталина и сфотографировались на фоне него в костюмах. Увидев это, а также клип Киркорова, я понял, что "Цвет настроения – красный". Мне пришла в голову идея клипа, который продвигал бы другие ценности, – справедливого государства, грамотно распределяющего доходы, где заводы принадлежат обществу, а дети читают книги", – рассказал Ханьжин.

Ответный клип должен был стать пародией на творение Киркорова.

"Мы написали текст, его положили на музыку сургутские музыканты и записали трек. Большую часть работы - съемку, актерский состав, монтаж - сделали единомышленники из Тюмени. В итоге наша песня замещает в головах слушателей и зрителей произведение Киркорова, проверено на себе. За два дня только на Youtube набралось 50 тыс. просмотров. Люди, наверное, редко видят хороший материал", – подытожил Ханьжин.