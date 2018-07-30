Неелов заявил об уходе из Совфеда

Сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий Неелов заявил, что в сентябре прекратит работу в Совете Федерации. Осенью, напомним, состоятся выборы губернатора ЯНАО, после которых новый руководитель направит в "верхнюю палату" нового сенатора от исполнительной власти.

На пресс-конференции в Салехарде Неелов, который занимает пост сенатора с 2010 г., объявил, что не планирует в будущем заниматься политикой, вопрос своего ухода он обсуждал с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым. Сенатор сказал, что намерен заняться работой фонда "Север - наш".

"Еще есть мысли кое-какие. Мой фонд входит в состав Российского географического общества. Там тоже посмотрим какие-то проекты. Я с Чилингаровым встречался, тоже интересные есть предложения", - приводит "Север-пресс" слова Неелова.

Как сообщало Накануне.RU, после выборов сменится и сенатор от исполнительной власти Тюменской области. Степан Киричук уже подал документы для участия в выборах депутатов гордумы Тюмени. В список кандидата от "Единой России", врио губернатора Александра Моора его фамилия не попала.