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Протест по осени считают? Накануне.RU подготовило обзор наиболее заметных акций и митингов протеста, прошедших в российских городах 28 июля, и попыталось оценить перспективы этого социального движения.
30.07.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
30.07.2018
экономика ;
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"Цвет настроения - красный": активисты сняли пародию на скандальный клип Киркорова про "НКВД и либералов"
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пародия на клип Цвет настроения - синий (2018) | Фото: youtube.com

Активисты региональной общественной организации "Русский дух" сняли пародию на клип Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".
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Песня была записана на студии в Сургуте. Съемки клипа прошли в июне в Тюмени. Денис Ханьжин, указанный в титрах директором картины, является инициатором установки памятника Сталину в Сургуте. Также сообщается, что в создании пародии приняли участие "неравнодушные ребята" из Екатеринбурга.

Как заявляют активисты, клип Киркорова "направлен на деградацию молодежи". Пародийный видеоролик, по их словам, содержит "правильные, трезвые, социальные посылы - Цвет настроения красный". "Планируем собрать свыше 300 тысяч просмотров и сбить поднимающуюся "синюю" волну в правильное "красное" направление", - говорится в сообществе, посвященном съемкам ролика.

В видеоролике "сотрудники НКВД" в современных реалиях заводят дело на Киркорова за "пропаганду отравы и растление детей", борются с "деградацией" российской молодежи, а "красный" поезд везет "либерастов" в Сибирь.

Ранее житель Тюмени Антон Тихонов предложил лишить Филиппа Киркорова звания "Народный артист Российской Федерации" за клип на песню "Цвет настроения синий". По мнению тюменца, видеоролик открыто пропагандирует "распущенное и развратное поведение". На данным момент петиция набрала чуть больше 13 тысяч подписей.

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30.07.2018 14:11 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:11 Екб

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"Цвет настроения - красный": активисты сняли пародию на скандальный клип Киркорова про "НКВД и либералов"
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