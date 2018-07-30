"Цвет настроения - красный": активисты сняли пародию на скандальный клип Киркорова про "НКВД и либералов"

Активисты региональной общественной организации "Русский дух" сняли пародию на клип Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

Песня была записана на студии в Сургуте. Съемки клипа прошли в июне в Тюмени. Денис Ханьжин, указанный в титрах директором картины, является инициатором установки памятника Сталину в Сургуте. Также сообщается, что в создании пародии приняли участие "неравнодушные ребята" из Екатеринбурга.

Как заявляют активисты, клип Киркорова "направлен на деградацию молодежи". Пародийный видеоролик, по их словам, содержит "правильные, трезвые, социальные посылы - Цвет настроения красный". "Планируем собрать свыше 300 тысяч просмотров и сбить поднимающуюся "синюю" волну в правильное "красное" направление", - говорится в сообществе, посвященном съемкам ролика.

В видеоролике "сотрудники НКВД" в современных реалиях заводят дело на Киркорова за "пропаганду отравы и растление детей", борются с "деградацией" российской молодежи, а "красный" поезд везет "либерастов" в Сибирь.

Ранее житель Тюмени Антон Тихонов предложил лишить Филиппа Киркорова звания "Народный артист Российской Федерации" за клип на песню "Цвет настроения синий". По мнению тюменца, видеоролик открыто пропагандирует "распущенное и развратное поведение". На данным момент петиция набрала чуть больше 13 тысяч подписей.