В Москве задержали депутата уральской думы с плакатом "Асбест против пенсионной реформы"

В Москве на три часа задержали уральского депутата городской думы Асбеста Наталью Крылову. Она стояла на Красной площади с плакатом "Асбест против пенсионной реформы". Сейчас доставлена в ОВД "Китай город", передаёт корреспондент Накануне.RU.



Сотрудники полиции удалили фото с Красной площади с телефона, но это фото с пикетом у Госдумы разрешили оставить

Сейчас Наталья Крылова задержана на три часа, грозит штраф 25 тыс.руб.

"Стояла у стен Кремля возле государственного исторического музея, подошёл сотрудник ФСБ, забрал плакат. Потом подошли сотрудники полиции, отобрали паспорт и мандат депутата, свернули и доставили в отдел", - сообщила редакции депутат.

Напомним, что дума Асбестовского городского округа единственная, кто не готова принять законопроект о повышении пенсионного возраста. В Госдуму обращение с рекомендациями было направлено сразу же после митингов, которые прошли по всей России 28 июля.