Владимир Путин наградил топ-менеджеров "Ямала СПГ"

Руководители завода по сжижению газа "Ямал СПГ" получили госнаграды. Соответствующий приказ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

За большой вклад в развитие ТЭК и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден гендиректор ОАО "Ямал СПГ" Евгений Кот, а также начальник управления акционерного общества Роман Гурьянов и главный энергетик Айрат Гирфанов.

Почетное звание "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ" получил первый заместитель директора проекта Дмитрий Монаков.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения мощностью 16,5 млн т в год. Первая технологическая линия начала производство в 4 квартале 2017 г., отгрузка первого танкера состоялась 8 декабря 2017 г. Акционерами ОАО "Ямал СПГ" являются ПАО "НОВАТЭК" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового Пути (9,9%).