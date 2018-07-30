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"Отходняк": стадион в Екатеринбурге после мундиаля стал заполняться лишь наполовину
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Урал - Анжи, Екатеринбург-Арена, пустые трибуны (2018) | Фото: sports.ru, Аня Адианова

В минувшую субботу матчем в Екатеринбурге между "Уралом" и "Анжи" стартовал чемпионат России по футболу сезона 2018/19. Это была первая игра на "Екатеринбург-Арене" после чемпионата мира, и она вызвала немало вопросов у болельщиков. Кроме того, что уральцы проиграли на своем поле со счетом 0:1, на стадионе вновь было множество свободных мест, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщается на официальном сайте "Урала", на матче присутствовало 17 тыс. 126 зрителей. Однако портал Чемпионат.com приводит другие данные: 15 тыс. 194 зрителя, то есть 43% при вместимости в 35 тыс. 696 человек.

Уже после игры отдельные болельщики рассказали о трудностях: приостановка онлайн-продажи билетов и как следствие - большие очереди в кассы стадиона, отсутствие возможности безналичного расчета и огромное количество свободных мест.

Урал - Анжи, Екатеринбург-Арена, очередь в кассы(2018)|Фото: sports.ru, Аня Адианова

Урал - Анжи, Екатеринбург-Арена, пустые трибуны(2018)|Фото: sports.ru, Аня Адианова

Однако секретарь Гильдии спортивных журналистов Свердловской области Андрей Андреев считает, что проблемы с посещаемостью стоит искать в другом.

"Кто хотел купить билеты - тот их купил, наверное, дело не в этом. Возможно, соперник был "не тот". После чемпионата мира возник некий "отходняк", и сейчас уже не такой высокий уровень футбола. Приехала команда, которая по итогам прошлого чемпионата вылетела по спортивному принципу, но вернулась в РПЛ только потому, что пермский "Амкар" прекратил свое существование. Может быть, не хватило анонсов и рекламы, люди просто не знали, что этот матч будет. Но главное - он был в субботу, стояла отличная погода, и многие просто уехали за город", - прокомментировал Накануне.RU Андрей Андреев.

Урал - Анжи, Екатеринбург-Арена, пустые трибуны(2018)|Фото: sports.ru, Аня Адианова

Было ли это ожидаемо при таком проекте реконструкции стадиона под ЧМ-2018 - ведь число трибун к мундиалю было существенно увеличено? Сложно сказать.

"В других городах (где проходил ЧМ-2018, - прим.) посещаемость высокая, даже команды, которые играют в ФНЛ, собрали больше зрителей, чем на первом матче в Екатеринбурге. Если "Урал" будет хорошо играть, будет выигрывать, то сработает и "сарафанное радио", и средства массовой информации, и люди пойдут", - добавил Андреев.

Напомним, незаполненные трибуны в уральской столице были на матче Египет - Уругвай 15 июня: присутствовали 27 тыс. 15 зрителей, при этом вместимость арены составляет 35 тыс. человек. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что это случилось потому, что многие египетские болельщики просто не доехали до Екатеринбурга.

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"Отходняк": стадион в Екатеринбурге после мундиаля стал заполняться лишь наполовину
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