В Тюмени инспектор ГИБДД попал в аварию во время преследования нарушителя

В Тюмени на одном из перекрестков легковушка сбила инспектора ГИБДД, который на мотоцикле преследовал нарушителя, рассказала Накануне.RU глава пресс-службы областного управления МВД Светлана Новик.

"Ночью 29 июля на перекрестке Республики – Холодильная произошла авария. Водитель ВАЗ-21099 во время движения на "зеленый" не пропустил служебный мотоцикл ГИБДД, который ехал с проблесковыми маячками, и допустил столкновение с ним. Инспектор преследовал водителя, нарушившего правила дорожного движения. Сотрудник ДПС госпитализирован", - уточнила Новик.

Проводится проверка.