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Для Ямала настал час икс. Тюменский губернатор хранит молчание
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моор александр викторович временно исполняющий обязанности губернатора тюменской области (2018) | Фото: Накануне.RU

Завтра, 31 июля, в Ямало-Ненецком автономном округе должна разрешиться одна из основных интриг политического сезона - настал срок предоставления президенту РФ списка кандидатов на пост губернатора автономии, глава Тюменской области должен провести отбор. Однако на юге не торопятся обнародовать шорт-лист, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно федеральному закону "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" высшее должностное лицо области, в состав которой входит автономный округ, в соответствии не позднее чем за 40 дней до дня голосования предлагает президенту РФ не менее пяти кандидатур. Депутатское голосование по кандидатуре губернатора ЯНАО намечено на 9 сентября, соответственно, сороковой день наступает 31 июля.

Партии, напомним, уже представили своих кандидатов врио губернатора Тюменской области Александру Моору.

От партии "Единая Россия" выдвинуты временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Артюхов, депутат Госдумы Владимир Пушкарев и главврач новоуренгойской больницы, председатель думы Нового Уренгоя Ирина Груздева.

(2018)|Фото: Правительство ЯНАО

Коммунисты для согласования тюменскому губернатору направили двух кандидатов - руководителя Дирекции транспорта ЯНАО Виталия Лагутина и депутата Нового Уренгоя Елену Федак. При этом федеральные органы руководства КПРФ вычеркнули из списка Алибека Джабуева, также выдвинутого региональным отделением.

Александр Голубенко, координатор ЛДПР ЯНАО(2015)|Фото: yamalrcpv.ru

Единственным кандидатом либерал-демократов стал руководитель фракции ЛДПР Законодательного собрания Александр Голубенко. От выборов отказались ямальские "эсеры", не проявили интереса и непарламентские партии, которые имели право на проведение консультации с ключевыми политическими объединениями.

По закону Александр Моор может направить президенту не менее пяти кандидатур, то есть "отфильтровать" можно лишь одного участника. Однако закон не запрещает передать по цепочке и весь список. Экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев в период назначения глав Югры и Ямала использовал свое право и укоротил список кандидатов.

Александр Моор, выдвижение(2018)|Фото: департамент общественных и внешней связи Югры

Пресс-секретарь губернатора Тюменской области Андрей Осипов заявил, что у него пока нет информации о направлении кандидатур президенту. В окружном избиркоме отметили, что процесс выборов ямальского губернатора комиссия не контролирует. "Нас не извещают о направлении документов", - сказал заместитель председателя Игорь Горелик. В отделениях партий ЯНАО партиях тоже не знают о направлении списка кандидатов и ждут решения губернатора.

Напомним, что президент должен предоставить итоговый список из трех кандидатов в в заксобрание не менее, чем за 20 дней до дня голосования.

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30.07.2018 13:40 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
15:40 Екб

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Для Ямала настал час икс. Тюменский губернатор хранит молчание
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