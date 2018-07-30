Возле аэропорта Сургута подрались два вахтовика

В Сургуте произошла поножовщина: возле аэрогавани подрались два вахтовика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.

"28 июля поссорились два знакомых вахтовика. Один напал на второго. Сотрудники ППС по горячим следам в течение часа задержали подозреваемого", - уточнили в полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.