В Челябинске директора "Нового художественного театра" будут судить за растрату 3,1 млн рублей

В Челябинске директора МАУ "Новый художественный театр" будут судить за присвоение и растрату свыше 3,1 млн рублей, мелкое взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
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Его обвиняют в совершении 11 преступлений.
По версии следствия, обвиняемый в 2016-2017 гг. похитил свыше 3,1 млн рублей, подписывая договоры на выполнение работ, которые не были сделаны. деньги выделялись управлением культуры города на проведение ряда торжественных городских мероприятий.
Также его обвиняют в получении взятки в размере 10 тыс. рублей за совершение входящих в его полномочия действий в пользу взяткодателя.
Добавим, что обвиняемый вину полностью признал.