Суд отменил приговор одному из фигурантов "дела Гайзера"

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела экс-главы республики Коми Вячеслава Гайзера финансисту Демьяну Москвину. Ранее он был приговорен к 6 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 миллиона рублей.

Дело направлено на новое рассмотрение в Замоскворецкий суд Москвы. Москвин на время рассмотрения переведен под домашний арест, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Москвин управлял находившимися в оффшорах финансовыми потоками преступного сообщества под руководством Гайзера.

В марте Следственный комитет России опроверг сведения о "прекращении" уголовного дела в отношении Вячеслава Гайзера. Перед этим СМИ распространили информацию о прекращении "уголовного преследования по факту дачи взятки мэру Сыктывкара Роману Зенищеву в связи с непричастностью Гайзера к преступлению".

Вячеслав Гайзер

Глава Коми Вячеслав Гайзер был арестован 20 сентября 2016 года. Вместе с экс-губернатором фигурантами дела оказались еще 18 региональных чиновников и предпринимателей. Ущерб от деятельности ОПГ оценивается более чем в 1,1 млрд рублей.