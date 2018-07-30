На Южном Урале тысячи людей сидели без горячей воды из-за вранья местных коммунальщиков

В Еманжелинске более 80% жителей с 19 июля не получают горячую воду.

К расследованию ситуации подключилась прокуратура. Выяснилось, что руководство организации "Уралсервис" с августа прошлого года по май этого года получало от ООО "Новатэк-Челябинск" горючий газ, который использовался в процессе производства тепловой энергии, поставляя его потребителям в виде услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

От потребителей оплата за ресурсы была получена, а вот поставщикам были направлены ложные сведения о том, что якобы люди не платили по счетам.

Это повлекло образование задолженности в размере более 100 млн рублей перед ресурсоснабжающей организацией и введение ограничения подачи газа на котельные города.

Возбуждено уголовное дело.