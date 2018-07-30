Вице-губернатор Сергей Сушков назвал недопустимым взыскание с фермеров 20% НДС

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков назвал недопустимым взыскание с фермеров НДС с выплаченных субсидий, размер которого с 1 января 2019 года будет составлять 20%. Об этом он заявил в рамках областного праздника "День фермера", сообщили Накануне.RU в пресс-центре областного минсельхоза.

Сушков считает, что изъятие пятой части предоставляемой господдержки негативно повлияет на агропромышленный комплекс.

Вице-губернатор напомнил, что сельское хозяйство – это не только бизнес, но и обеспечение продовольственной безопасности региона.

"Это даёт возможность претендовать на особое отношение со стороны власти, и наш губернатор это прекрасно понимает. И когда аграриев пытаются уравнивать с другими производителями товаров или с теми, кто оказывает подобные услуги, рассматривая агропредприятия только как единицу бизнеса, этот подход, мы считаем, неправильный", - подчеркнул он.

Соответствующее ходатайство будет направлено федеральным властям.

Также Сушков сообщил о выделении дополнительных средств на компенсацию части расходов на приобретение аграриями горюче-смазочных материалов, подорожание которых прошло в период посевной кампании. На эти цели выделено 139 млн руб.

Кроме того, вице-губернатор призвал фермеров наращивать сбор зерна, напомнив, что в прошлом году было собрано 2 млн 307 тыс. тонн зерна.