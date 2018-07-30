В Екатеринбурге площадь возле Драмтеатра благоустроят только после строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге Октябрьскую площадь рядом с Театром драмы ждет реконструкция не раньше, чем через четыре года. Такой вывод можно сделать из официального ответа администрации на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских, передает корреспондент Накануне.RU

Из письма, опубликованного депутатом в Facebook, следует, что вложение средств в реконструкцию Октябрьской площади до окончания строительства храма святой Екатерины является нецелесообразным.

Отметим, что построить храм святой Екатерины и "принципиально новую комфортную территорию" возле Драмтеатра планируют к 2023 г., к 300-летию Екатеринбурга. Там может появиться пешеходный мост, соединяющего площадку у театра с противоположным берегом, а также прибрежный амфитеатр.

Как Накануне.RU сообщало ранее, Октябрьская площадь находится в полуразрушенном состоянии: разбитые ступеньки, многочисленные граффити, разбросанный мусор. Отсюда открывается вид на пруд, считающийся одной из визитных карточек города. Именно так выглядело одно из главных мест города в период проведения ЧМ-2018 по футболу.