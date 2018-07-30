Евродепутат: Прибалтике и ряду стран Европы не дает покоя "синдром 1991 года"

Евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов, комментируя предложение депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса разделить Россию на несколько частей по этническому составу, диагностировал у Прибалтики и ряда стран Европы "синдром 1991 года".

Митрофанов считает, что Кирштейнс "выразил тайные желания очень многих политиков" не только в Латвии, в Прибалтике, но и в разных странах Европы, передает RT.

В 90-е годы "были надежды, что Россия тоже распадется", вслед за СССР, заявил евродепутат.

В прошлом году другой депутат сейма Латвии - Имантс Парадниекс - отказался от пользования лифтом, чтобы "не кормить российскую экономику". Он напомнил, что "частично мы закупаем энергию у них". Это заявление с иронией прокомментировал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.