В Ленобласти подросток позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники 500 детей и требует за них полмиллиона евро

В Ленобласти задержали подростка, сообщившего ложные сведения о готовящейся опасности. Возбуждено дело.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 29 июля в полицию Гатчинского района позвонил неизвестный и предупредил о минировании детского лагеря на проспекте Кирова. Кроме того, звонивший сообщил, что взял в заложники более 500 человек и требует за них полмиллиона евро.

Проверка показала, что никакой взрывчатки в лагере на самом деле нет, да и заложников никто не захватывал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире дома по проспекту Маршака в Мурино полицейские задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в совершении звонка.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Сейчас решается вопрос о привлечении юноши к ответственности.