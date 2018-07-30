Свердловский омбудсмен обсудила с киллером Замольскисом возможность экстрадиции в Литву

Литовский киллер Ромас Замольскис, ранее осужденный в Екатеринбурге на 16 лет строгого режима за целый ряд тяжких преступлений, обсудил с свердловским омбудсменом Татьяной Мерзляковой вопрос его экстрадиции для дальнейшего отбывания в Литву. В экстрадиции было отказано апелляционным судом в связи с исковыми обязательствами осужденного, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Визит Мерзляковой был связан с тем, что заключённый 18 июля он отказался от приема пищи, написав письменное заявление. Главной целью объявления голодовки стала экстрадиция в Литву.

В настоящее время осужденный приступил к приему пищи и прекратил голодовку. С Замольскис ранее встречались сотрудники прокуратуры. Осужденный, а также его супруга, и ранее обращались с многочисленными жалобами на условия его содержания в различных учреждениях УИС Свердловской области.

"В подавляющем большинстве случаев после проверки надзорными органами такая информация не подтверждалась", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Ромас Замольскис - один из членов так называемой "ОПГ Клока". Ранее уголовное дело в отношении членов ОПГ, куда помимо Замольскиса и самого Михаила Клока также входил Валерий Поваров, рассмотрел Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга. Всех троих отправили в колонию.

Замольскису инкриминировался незаконный оборот оружия, разбой, кража, грабеж, приготовление к преступлению, а также убийство. Кроме того, все трое членов ОПГ обвинялись в покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору – с использованием гранаты, которую взорвали у окна дома жертвы. Также Замольскис и Поваров обвинялись в совершении ряда иных тяжких и особо тяжких преступлений.