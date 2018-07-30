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Из РПЦ уволен "свечной олигарх", бессменный руководитель "Софрино"

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Новости
30.07.2018 12:55 Мск (14:55 Екб)
религия | Центральный ФО | В России
Из РПЦ уволен "свечной олигарх", бессменный руководитель "Софрино"
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Пархаев, Софрино (2018) | Фото: republic.ru

Патриарх Кирилл уволил со всех постов генерального директора завода "Софрино" Евгения Пархаева, производящего церковную утварь и свечи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе патриархии.

"Софрино" производит более 2 тыс. наименований церковной продукции: здесь не только свечи, хотя за предприятием закрепилась слава именно "свечного заводика", но и иконы, мебель для приходов, облачение для священнослужителей. Предприятие, чей оборот оценивают в 2,6 млрд руб., занимается не только производством, но и реставрационными работами и разработкой проектов церквей и часовен.

Евгений Пархаев получил должность руководителя в "Софрино" еще во времена СССР – его назначил патриарх Пимен. После увольнения руководителя на фабрике, по некоторым не подтвержденным пока данным, начались обыски.

Патриарх Кирилл, Евгений Пархаев(2018)|Фото: religare.ru

В последнее время Пархаев, который вкупе с управлением "Софрино" занимался еще и гостиницей "Даниловская" Московской патриархии, а также курировал патриаршие резиденции в Чистом переулке, Переделкино и Свято-Даниловом монастыре, все чаще упоминался в СМИ в связи со скандалами, потому некоторые эксперты склонны полагать, что такими действиями, как увольнение со всех постов руководителя, патриарх Кирилл решил "навести порядок" в казне.

Особо вопиющий случай, связанный с господином Пархаевым, чье богатство стало притчей во языцех – его день рождения в 2012 г., когда поздравлять именинника пришли одиозные олигархи, известные певцы и прочие гламурные персоны элиты шоу-бизнеса.

День рождения директора свечного заводика Евгения Пархаева на даче(2018)|Фото: maxpark.com

Судя по опубликованным фото, руководитель прицерковного предприятия ведет шикарную жизнь, предположительно имеет дачу с собственной пристанью, и призывы к бедности, которые РПЦ транслирует на своих прихожан, попросту игнорирует. Но что-то слишком долго церковные сановники ждали с увольнением, раз Пархаев уже не раз вызывал нарекания и не реагировал на призывы к скромности со стороны руководства – чего ждали? В июне уволенному исполнилось 77 лет, пора на заслуженный отдых, Пархаев снабжал церкви аж с 1987 г. "Софрино" — это главный монополист в РПЦ, как пишет независимый аналитический проект о жизни Русской Православной Церкви и вокруг нее "Ахилла" – епархии обязывали покупать свечи, и не только их, именно у "Софрино":

"Все епархии и приходы многие годы были обязаны выкупать продукцию предприятия на определенные патриархией суммы. Качество и цены софринской продукции стали нарицательными: именно софринские свечи — парафиновые и так называемые "восковые" — являются основным источником загрязнения настенной живописи в храмах, продукты их горения оседают в легких священнослужителей и прихожан. А софринский дешевый ладан в церковной среде давно стал основой для анекдотов, получив название "Смерть попам". Зато цены на иконостасы, престолы, жертвенники и прочую утварь могут достигать там заоблачных величин".

Об "обязательном" приобретении свечей и утвари, которые не всегда отвечали стандартам качества, в "Софрино" писали не один раз – например, служители церквей не раз жаловались, что эти свечи ужасно коптят и портят святые образа, а стоят в среднем на 300 руб. дороже, чем пачка свечей у другого производителя. Но поддержка РПЦ не ослабевала. После того как предприятие отпраздновало свое 30-летие, в 2011 г. Архиерейский собор даже издал специальное Определение: "Освященный Архиерейский собор подчеркивает особое значение в жизни Русской православной церкви художественно-производственного предприятия "Софрино" — смысл определения сводился к тому, что появляется много мелких нецерковных конкурентов, и задача епархий – не отдавать предпочтения частникам.

"При этом важно, чтобы взаимодействие епархий и приходов с общецерковным предприятием не только не убывало, но и получало дальнейшее развитие. Священному синоду поручается выработать меры по урегулированию порядка этого взаимодействия".

И вот теперь, после стольких лет поддержки, патриарх снимает с поста директора главного церковного монополиста все полномочия. В любом случае в церковных кругах это воспринимают с ликованием.

"Патриарх Кирилл исполнил полувековую мечту всего русского духовенства: уволил со всех должностей тов. Пархаева, — написал в своем блоге диакон Андрей Кураев. — Кроме того, патриархия официально попросила МВД взять под контроль Софрино и гостиницу Даниловская на время смены менеджмента".

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30.07.2018 12:55 Мск | Елена Кирякова
14:55 Екб

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Из РПЦ уволен "свечной олигарх", бессменный руководитель "Софрино"
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