Югра вышла в лидеры по темпам роста кредитования

Ханты-Мансийский автономный округ стал лидером среди регионов по темпам роста объемов кредитования. По итогам второго квартала 2018 г. объемы увеличились на 60%, а количество новых кредитов - на 11% в сравнении с прошлым годом, говорится в отчете Объединенного кредитного бюро.

В первую тройку регионов по объемам кредитования вола Свердловская область, передает корреспондент Накануне.RU. Средний Урал занял третье место с 295,22 тыс. кредитов на 63,26 млрд руб. Первые два места - у Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В десятке наиболее активных регионов оказались ХМАО и Челябинская область.

Югра, помимо динамичного роста кредитов, отличилась размером средней суммы кредита - 236 тыс. руб. По этому показателю заемщики автономии оказались на втором месте после Москвы. Также югорчане активно берут ипотечные кредиты, ХМАО среди лидеров по объему "среднего чека" (суммы, выданной банком) - 2,29 млн руб.

Всего в России втором квартале было выдано 9,43 млн новых кредитов на общую сумму свыше 2,03 трлн руб. Количество кредитов увеличилось на 11%, объемы кредитования - на 50%.

Как сообщало Накануне.RU, на январь 2018 г. россияне задолжали банкам 12,2 трлн руб., за последний год сумма долга увеличилась на 13,2%.