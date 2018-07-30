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В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
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На Среднем Урале осужден экс-сотрудник ДПС, за взятки оформлявший инсценированные аварии
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ДПС, взятка (2015) | Фото: dagestanpost.ru

Суд на Среднем Урале вынес приговор бывшему сотруднику Госавтоинспекции. Он занимался тем, что за взятки оформлял инсценированные ДТП.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России "Заречный" неоднократно производил процедуру оформления инсценированных дорожно-транспортных происшествий: в том числе, составлял справки об авариях и постановления по делу об административном правонарушении с внесением в документы заведомо ложных сведений об обстоятельствах случившегося. При этом он достоверно знал, что никаких ДТП на самом деле не было.

В дальнейшем документы предоставлялись автовладельцами в страховые компании для получения незаконного страхового возмещения. Установлено, что полицейский получал 5 тыс. руб. за каждый случай оформления документов.

Всего было установлено пять фактов оформления инсценированных ДТП. Суд назначил теперь уже бывшему инспектору наказание в виде штрафа в 150 тыс. руб.

Как уточнили в прокуратуре, против лиц, инсценировавших дорожно-транспортные происшествия, возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования и дачи взятки.

Вот как Накануне.RU прокомментировал решение суда официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Прапорщик, о котором идет речь, уволен из системы МВД России с 17 мая 2018 года по отрицательным мотивам, а если быть более конкретным - за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Не остались в качестве наблюдателей и еще два должностных лица из числа руководящего состава ОВД Заречного, которые непосредственно отвечали за профилактическую работу с вверенным личным составом, в том числе, по антикоррупционной составляющей. Они также с позором изгнаны из системы МВД и никогда в нее больше устроиться на работу не смогут. Также считаю принципиально важным отметить, что выявили, задержали и изобличили осужденного нерадивого сотрудника сыщики из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Отмечу, что процесс самоочищения гарнизона продолжается в круглосуточном режиме и находится на личном контроле у начальника Главка генерал-лейтенанта полиции Михаила Бородина. Только за шесть месяцев текущего года собственными силами УСБ выявлено 39 различных преступлений, в том числе 18 - коррупционной направленности. К уголовной ответственности по материалам сыщиков собственной безопасности привлечено 15 должностных лиц. Сегодняшний приговор, как и все другие, будет доведен до всего гарнизона в рамках служебной подготовки под запись в тетрадях для того, чтобы подобные факты не повторялись впредь", - рассказал полковник Горелых.

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30.07.2018 12:08 Мск | Заречный | информационная служба Накануне.RU
14:08 Екб

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На Среднем Урале осужден экс-сотрудник ДПС, за взятки оформлявший инсценированные аварии
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