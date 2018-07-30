Июньская инфляция на Урале оказалась ниже среднероссийской

В регионах Уральского федерального округа годовые темпы инфляции в июне снизились до 1,8%. При этом по России рост цен составил 2,3%.

Основным фактором, удерживающим инфляцию на Урале на низком уровне, остается динамика цен на продовольственные товары, сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении Центрального банка РФ. Замедление в основном обеспечила плодоовощная продукция: сильнее, чем в аналогичный период прошлого года, снизились цены на свежие огурцы и помидоры, подешевели фрукты. Также в июне снизилась стоимость молока и молочной продукции, кондитерских изделий. Вверх пошли цены на мясопродукты, рыбопродукты, сыр. Снова подорожал сахар, однако цены на него ниже, чем в июне прошлого года.

Ускорение инфляции по группе непродовольственных товаров было в основном обусловлено ростом цен на легковые автомобили, медицинские товары, строительные материалы, инерцией роста цен на топливо. Стоимость одежды и обуви снизилась. Подешевели телерадиотовары, средства связи и персональные компьютеры.

В июне выросли цены на услуги санаториев, внутреннего туризма и пассажирского транспорта, подешевели услуги в сфере культуры.

Для большинства регионов Урала был характерен более низкий по сравнению со среднероссийским показателем уровень инфляции: годовой темп роста потребительских цен в республике Башкортостан составил 1,1%, в Пермском крае – 1,2%, в Оренбургской области – 1,3%, в Свердловской области – 1,9%, в Курганской области – 2,3%. Инфляция незначительно превысила среднероссийский уровень в Тюменской (2,4%) и Челябинской (2,4%) областях.