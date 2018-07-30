СК организовал проверку по факту смерти рабочего на заводе УГМК

Серовский межрайонный следственный отдел СКР по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту гибели рабочего на "Надеждинском металлургическом заводе" (принадлежит УГМК) в Серове, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, днем 27 июля вальцовщик стана зацепился одеждой и его затянуло в валки стана. Врачам не удалось спасти мужчину.

В настоящее время СК выясняет обстоятельства и причины трагедии. В том числе, следователи проводят судебную медицинскую экспертизу тела умершего в целях установления давности и точной причины смерти. Также будут опрошены очевидцы и руководство предприятия.