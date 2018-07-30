Появились новые подробности о состоянии Иосифа Кобзона

Пресс-секретарь народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона Варвара Виноградова сообщила, что изменений в худшую сторону в состоянии артиста нет. Об этом передает РИА Новости.

О госпитализации Кобзона стало известно еще 18 июля, через два дня его перевели в реанимацию. Родственники певца тогда сообщили, что певец проходит плановое лечение.

Однако СМИ написали, что легендарный певец, которому в сентябре прошлого года исполнилось 80 лет, впал в кому.

По словам источника, певец, у которого в 2005 году обнаружили рак, прошел курс химиотерапии. Кобзона госпитализировали на фоне сильного ухудшения состояния здоровья.