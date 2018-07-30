В детском лагере на Среднем Урале овчарка напала на ребенка

Прокуратура проводит проверку в связи с нападением собаки на 6-летнего ребенка во время прогулки в летнем лагере в Серове. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, немецкая овчарка напала на ребенка в присутствии педагогов.

По предварительной информации, инцидент произошел утром 17 июля 2018 года, когда сотрудники лагеря при подростковом клубе "Механик" ООО "Эдельвейс" повели детей на площадку, расположенную возле дома №187 по улице Ленина в Серове. Собака набросилась на ребенка, из-за чего он получил раны головы, бедра, ссадины и царапины.

В настоящее время служба отлова собак "Ремонтно-строительная компания" поймала животное.

Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, в том числе является ли данная собака безнадзорной. Кроме того, сотрудники ведомства будут выяснять, оказана ли была надлежащая помощь ребенку со стороны сотрудников летнего лагеря, а также как обеспечивалась безопасность детей во время прогулки.

Если будет доказано, что у животного не было хозяина, то будет проверяться соблюдение требований в части организации и осуществления своевременного отлова.

Сейчас в больнице запрошены необходимые документы с целью выяснения степени тяжести причиненного вреда здоровью.