Водитель Lexus, сбивший трех детей на пляже в Приморье, был пьян

В отношении водителя автомобиля Lexus, сбившего детей на пляже в Лазовском районе Приморья, возбуждено уголовное дело.

Экспертиза показала наличие алкоголя в крови мужчины, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Преображение. 52-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги на территорию пляжа. Там он наехал на мальчиков 7, 8 и 12 лет. Их госпитализировали.

В марте в Саратовской области пьяный водитель, уходя от погони, протаранил автобус с детьми. В результате столкновения никто не пострадал.