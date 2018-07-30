За кресло главы Первоуральска поборются шесть кандидатов

На пост главы Первоуральска претендуют шесть человек. Все кандидаты проходят в первый этап конкурса, сообщил Накануне.RU в пресс-службе городской думы.

27 июля закончился прием документов на конкурс главы Первоуральска. Первым подал заявление временно исполняющий полномочия главы Первоуральска Игорь Кабец. Второй - замглавы администрации города по управлению социальной сферой Александр Анциферов.

Также заявление подали: заместитель исполнительного директора по персоналу в АО "Русский хром 1915" Ольга Березина, страший менеджер проектов в ООО "Прософт-Системы" Максим Петухов, заместитель директора в ООО "Первоуральская индустриальная компания" Ирина Якупова и заместитель начальника службы безопасности ЗАО "Первоуральский завод комплектации трубопроводов" Андрей Мурзин.

Документы и заявления от всех кандидатов будут переданы комиссии, которая рассмотрит их на первом этапе конкурса, с 3 по 7 сентября. На втором этапе – с 24 по 28 сентября – кандидаты защитят свои программы. Результаты отбора комиссия вынесет на очередное заседание думы.