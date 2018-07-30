В России планируется создать опытный образец экраноплана "Орлан", вооруженного ракетами. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, он создается в рамках госпрограммы вооружения на период 2018-2027 годов.

"Есть опытно-конструкторская работа "Орлан", которая предусматривает строительство экраноплана. Опытный образец будет создан в рамках этой программы вооружения", - цитирует Борисова ТАСС.

Вице-премьер уточнил, что он будет носить ракетное вооружение. Планируется, что экраноплан будет использован для охраны Северного морского пути, а также может быть патрульным средством для спасения экипажей кораблей.

Как сообщало Накануне.RU, использовать экранопланы в ходе строительства Севморпути предлагают не впервые.