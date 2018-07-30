В Кыштыме теплоснабжающая организация возобновила подачу горячей воды в дома

В Кыштыме после совещания в правительстве Челябинской области теплоснабжающая организация возобновила подачу горячей воды в многоквартирные дома и социальные учреждения в микрорайоне Нижний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в прокуратуру обратились жители, которые пожаловались на отсутствие горячей воды с 16 июля. ООО "ЮжУралСпецМВ" после опрессовки сетей отказалось подавать горячую воду в многоквартирные дома и социальные учреждения города.

Директору организации было внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в пятницу в областном правительстве прошло совещание под председательством вице-губернатора Сергея Шаля и с участием прокурора Кыштыма.

"После проведенного совещания, а также в связи с принятием мер прокурорского реагирования, директором организации 27.07.2018 принято решение о возобновлении подачи горячего водоснабжения в микрорайоне Нижний Кыштыма", - рассказали в ведомстве.