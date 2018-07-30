При подготовке к ЧМ-2018 в Екатеринбурге не допустили более 41 тонны продуктов

Уральский Роспотребнадзор отчитался об итогах работы первого полугодия 2018 года. По сравнению с прошлым годом количество проверок значительно увеличилось, причиной этому стал ЧМ по футболу, который прошел в уральской столице, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских, в целом по популярным туристическим местам уральской столицы было забраковано более 41 тонны продукции, которая могла предоставлять какую-то угрозу как иностранным гостям, так и местному населению.

Кроме того, на главном футбольном стадионе - "Екатеринбург - Арене" было не допущено к реализацию 60 тыс. блюд. Также по результатам проверки ведомства, во время мундиаля от работы были отстранены 107 человек.

По данным Роспотребнадзора, в гостиницах, где проживали участники и болельщики ЧМ-2018, велось круглосуточное наблюдение за качеством предоставляемых услуг. Между тем, Дмитрий Козловских отметил динамику улучшения качества продуктов в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К таким продуктам относятся сахар, хлебные изделия и молочная продукция.