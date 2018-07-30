Борисов не видит необходимости закупать большое количество "дорогих" "Армат"

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что сейчас нет необходимости оснащать ВС России большим количеством такой дорогой техники, как "Армата" или БТР "Бумеранг", поскольку последние версии танков Т-72 имеют высокую эффективность.

По сравнению с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" по цене, эффективности и качеству он значительно их превосходит, сказал Борисов журналистам.

Вице-премьер добавил, что танки Т-14 на платформе "Армата" и БТР "Бумеранг" - очень дорогие модели по сравнению с существующими, их надо закупать, если нынешняя российская бронетехника резко уступает вероятному противнику. Об этом сообщает ТАСС.

В начале года Борисов, занимавший тогда должность замминистра обороны РФ, побывал в сборочном цехе "Уралвагонзавода", где создаются передовые боевые машины для Российской Армии, в том числе танки Т-14 "Армата" и БМПТ "Терминатор". Он заявил, что Министерство обороны планирует закупать у корпорации около 200 танков различных модификаций в год.

Также он сообщил, что контракт по опытной эксплуатации в войсках двух батальонов танков Т-14 и одного батальона боевой машины пехоты Т-15 уже подписан. Это даст возможность посмотреть технику в реальных условиях и выявить все ее достоинства и недостатки. Государственные испытания начнутся в этом году и продолжатся до конца 2019-го. После испытаний будет принято решение о крупных серийных закупках.

Ранее сообщалось, что американцы "протестировали" разработку УВЗ- перспективный танк Т-14 "Армата".

Члены экипажа американского танка Abrams в беседе с порталом Business Insider назвали "Армату" безопасным танком, но слишком автоматизированным. В частности, член экипажа может зарядить гладкоствольную 125-миллиметровую пушку "Арматы" быстрее, чем автоматика.