Сломанные качели и горки. В Челябинске активисты ОНФ проверили детские площадки

В Челябинске активисты ОНФ в рамках акции "Безопасность детства" проверили более 50 дворов и общественных территорий и в каждом втором дворе обнаружили потенциально опасные конструкции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

Представитель челябинской команды "Молодежки ОНФ" Полина Девяткина рассказала, что общественники обнаружили слабо закрепленные спортивные конструкции, неогороженные места строительных работ, сломанные качели и горки.

Теперь активисты ОНФ намерены добиться устранения опасных элементов, а также сами готовы сделать легкий ремонт лавочек, качелей и турникетов.

Общественники намерены провести совместный рейд с детским омбудсменом.